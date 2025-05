Luca Percassi: “Per l’Atalanta questa è stata un'altra stagione straordinaria”

Bergamo – Un’altra stagione straordinaria per l’Atalanta. Parola dell’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, intervenuto martedì sera a Roma all’evento del 'Charity gala dinner' organizzato dalla Lega Serie A.

“Per l'Atalanta è stata un'altra stagione straordinaria. Non è stato semplice arrivare fin qui, considerando anche le numerose difficoltà legate agli infortuni di giocatori fondamentali per noi. Nonostante tutto, la squadra ha saputo rispondere in modo magnifico: merito del mister, del suo staff tecnico e, ovviamente, di tutto il gruppo. Il nostro pubblico meritava una soddisfazione simile, e giocare una partita così importante come quella contro la Roma in uno stadio moderno e pieno di entusiasmo come il Gewiss Stadium è motivo di grande orgoglio per noi", ha spiegato Percassi.

Rimarcando poi, che a breve, la società si confronterà con il tecnico Gian Piero Gasperini per definire il prossimo futuro. “Avremo presto un incontro per discutere insieme del futuro, con la serenità - ha chiarito il dirigente atalantino - di chi è consapevole di aver raggiunto grandi risultati. Quest'anno, inoltre, possiamo farlo con anticipo, grazie al traguardo già raggiunto in Champions League. Sarà l’occasione giusta per confrontarci, ascoltarci e capire insieme quali saranno le prossime mosse per continuare il nostro progetto”.

Chiosa con vista sul futuro della Dea: “La nostra filosofia è chiara: l'Atalanta - ha concluso Luca Percassi - deve rimanere sempre fedele a se stessa, senza mai perdere la propria identità, ma allo stesso tempo con la forte volontà di migliorarsi continuamente. Non dimentichiamoci che anche quest'anno abbiamo rivoluzionato parecchio la squadra, ottenendo comunque risultati straordinari"