Atalanta, Lucca o Raspadori se Retegui partisse. Le alternative? Due giovani della Premier League

Bergamo, 5 luglio 2025 – Idea Lorenzo Lucca per l’Atalanta in caso di cessione di Mateo Retegui all’Al Qadsiah. La prima offerta presentata venerdì dal club arabo, intorno ai 45 milioni, e’ stata respinta, come il rialzo intorno ai 50 milioni.

Mateo Retegui, capocannoniere dell'ultimo campionato di serie A

Il bomber 26enne argentino, con passaporto italiano, cannoniere da 25 gol nell’ultima serie A, partirebbe solo per un’offerta concreta intorno ai 60 milioni (e ingaggio da 10 milioni netti annuali al giocatore), ma l’Al Qadsiah fa sul serio e potrebbe ripresentarsi a breve con una cifra non lontana da quota 60, la stessa quota di un anno fa per la cessione di Koopmeiners alla Juventus.

Inghilterra

Trattativa in corso e intanto, a nove giorni dal raduno, la dirigenza nerazzurra sonda il mercato inglese in cerca di alternative intorno ai 20 milioni. Gira per la terza estate consecutiva il nome del 27enne brasiliano Beto, già seguito ai tempi dell’Udinese e poi in maglia Everton: ha fisicità ed esperienza nel nostro calcio. Più giovani e futuribili i profili del non ancora 21enne Evan Ferguson, nazionale irlandese esploso nel Brighton due anni fa, quest’anno però un solo gol in una stagione completata poi nel West Ham, e il 24enne brasiliano Rodrigo Muniz, 17 gol nelle ultime due annate in Premier League con il Fulham. Attaccanti che Juric ben conosce, avendoli affrontati sul campo da avversari nella sua ultima esperienza in Premier League con il Southampton.

Italia

Più costosa l’opzione dell’azzurro Lorenzo Lucca, nel mirino anche del Napoli, valutato intorno ai trenta milioni dall’Udinese: 20 gol negli ultimi due campionati di A in Friuli, 15 lo scorso anno sommando i 12 in A e i 3 in Coppa Italia. Il 25enne attaccante torinese era già stato accostato lo scorso gennaio alla Dea: ha caratteristiche fisiche simili a Scamacca, stessa statura da cestista, e si adatterebbe facilmente al gioco offensivo, e verticale, della squadra nerazzurra. Un nome alternativo, ma non per il ruolo di prima punta, resta quello del 25enne azzurro Giacomo Raspadori, che vorrebbe più spazio di quello che potrebbe avere a Napoli. La punta bolognese, due scudetti sotto il Vesuvio, viene valutata intorno ai 25 milioni.