Lucumì, l’Atalanta pensa al colombiano del Bologna come rinforzo per la difesa

Bergamo, 15 giugno 2025 – All’Atalanta manca ancora un difensore. Dopo aver acquistato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen per 20 milioni il 24enne centrale ivoriano Odilon Kossounou, 24 presenze nell’ultima stagione in nerazzurro, ora la Dea cerca un ultimo difensore per chiudere il cerchio nel pacchetto arretrato.

Dove il nuovo tecnico Ivan Juric può contare, oltre a Kossounou, sui titolari Isak Hien e Berat Djimsiti, su Giorgio Scalvini che rientra dopo un anno di stop per gli infortuni al ginocchio e alla spalla, e dalla metà di ottobre su Sead Kolasinac che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato.

Peraltro in organico potrebbero rientrare anche il 27enne difensore inglese Ben Godfrey, dopo aver giocato da gennaio all’Ipswich, e il 22enne milanese Giovanni Bonfanti, reduce dalla promozione in A con il Pisa, con cui ha collezionato 22 presenze.

Ma in attesa di Kolasinac servirà un altro giocatore di esperienza internazionale e il nome più gettonato è quello del 27enne centrale colombiano Jhon Lucumì, 109 presenze con il Bologna, 44 nell’ultima stagione con i rossoblu.

Classe 1998, 28 presenze nella nazionale colombiana, si tratta di un difensore esperto nella nostra serie A, peraltro seguito a lungo nel 2021 dall’allora ds nerazzurro Sartori quando giocava in Belgio nel Genk (con cui ha collezionato 137 presenze): in quell’estate però la Dea puntò su Demiral e sull’emergente Lovato e l’estate successiva il colombiano approdò al Bologna sempre con Sartori. Lucumì, fisico da corazziere, marcatore a uomo che fa dell’anticipo il suo pezzo forte, curiosamente lo scorso anno ha offerto le sue peggiori prestazioni proprio contro la Dea: all’andata a settembre si fece ingenuamente espellere a inizio ripresa lasciando la sua squadra in inferiorità numerica, al ritorno ad aprile a Bergamo mancò due anticipi su Retegui che trasformò i due palloni in un gol e un assist decisivi nella vittoria atalantina nello spareggio Champions contro gli emiliani…