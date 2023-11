Atalanta, Luis Muriel è tornato a segnare: “Posso dare ancora tanto alla Dea”

Bergamo, 27 ottobre 2023 – Aveva segnato due gol in dieci mesi in questo 2023. Ne ha segnati due in dieci minuti ieri sera allo Stadion Liebenau di Graz in Europa League. Luis Fernando Freto Muriel è tornato a segnare interrompendo un lungo digiuno realizzativo. Soprattutto è tornato a segnare gol decisivi come non gli capitava da un anno esatto, da un altro 2-2, tra Udinese e Atalanta in cui aveva piazzato il classico gol dell’ex. Oggi è una notizia che Muriel segni, fino ad un anno e mezzo fa era la regola: dall’estate 2019 all’estate 2022 ben 60 gol. Addirittura 45 reti nei primi due anni. Poi un declino realizzativo prima che anagrafico. Muriel a 32 anni e mezzo è ancora nel pieno della carriera, anche se questa potrebbe essere la sua ultima stagione a Bergamo e in Italia dove è arrivato, a Lecce, nel 2012-13. Poi Udinese, Sampdoria, Fiorentina e la Dea. A fine giugno andrà in scadenza contrattuale e il suo futuro potrebbe essere la ricchissima Saudi League in Arabia. Forse, chissà. Adesso però c’è l’Atalanta che aspetta altri suoi gol. Soprattutto li aspetta Gian Piero Gasperini che ha sempre creduto nel Ronaldito di San Toma’ e lo ha blindato anche in estate, quando lo cercava la Roma. “Con lui c'è un patto, che in questa stagione deve pensare di poter fare tanto anche se è in scadenza. Soprattutto nell'ultimo mese sta dando segnali positivi. Deve lavorare bene, mettere un po' di tono muscolare e togliere un po' di peso: deve fare dei sacrifici”, lo ha pungolato Gasp, ricordando che il suo ‘Lucho’: “E' ancora fortissimo quando sta bene". Lunedì al Castellani di Empoli il 32enne colombiano potrebbe avere un’altra occasione da titolare e un’altra occasione per continuare a segnare. E lui, Luis Muriel, giovedì sera da Graz ai microfoni di SkySport ha ribadito la sua voglia di continuare a essere protagonista ad alto livello: “So che devo lavorare di più dopo lo scorso anno e quest'anno sono partito con un altra forza. Mi sento ancora giovane, anche se ho più di 30 anni. Ho ancora tanta voglia e posso dare tanto a questa squadra. Al mister posso dare ancora tanto".