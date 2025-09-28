MARTEDì LA CHAMPIONS. Ederson recuperato. Col Bruges l’opzione. CDK-Lookman dal 1’

Due giorni per settarsi nuovamente sulle frequenze europee e per preparare la delicata partita di Champions di martedì (alla New Balance Arena, ore 18.45) contro il Bruges. Partita importante, non decisiva, per la classifica, ma quella con i belgi può già rappresentare uno snodo nel cammino dei nerazzurri. Si tratterà anche di una rivincita dopo la doppia sconfitta di febbraio ai playoff di Champions. Il tecnico Ivan Juric - che a Torino ha riportato in panchina Ederson a tre settimane dall’intervento di pulizia al menisco, per cui il brasiliano è da ritenersi ormai recuperato - spera di ricevere buone notizie anche su Isak Hien.

Il difensore svedese, fin qui fermo per un risentimento al flessore, potrebbe tornare al centro della difesa, garantendo così una maggiore turnazione nel reparto arretrato. Contro il Bruges potrebbero avere spazio dal primo minuto sia l’ex di turno Charles De Ketelaere, rientrato contro la Juventus nella mezz’ora finale, sia Ademola Lookman, finora fuori dalle rotazioni, rimasto in panchina all’Allianz, più fresco rispetto ad altri attaccanti. Difficile il recupero per Gianluca Scamacca, fermo da quattro settimane per l’infiammazione al ginocchio.Fab.Car.