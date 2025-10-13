Atalanta, domenica il ritorno del capitano Marten De Roon

Bergamo, 13 ottobre 2025 – L’Atalanta domenica contro la Lazio (alle 18 alla New Balance Arena) ritrova il suo capitano Marten De Roon, dopo aver scontato la canonica giornata di squalifica contro il Como in seguito al rosso con la Juventus. Rientro cruciale quello del 34enne mediano olandese, peraltro non convocato dalla nazionale dei Paesi Bassi e dunque a riposo in questa sosta.

La presenza costante di De Roon

Nelle prime cinque giornate di campionato San Martino ha giocato in campionato 423 minuti su 450 effettivi, saltando l’ultimo quarto d’ora contro il Lecce e il finale contro la Juventus per l’espulsione. Per il resto sempre in campo, anche in Champions con due gare interamente giocate contro Paris St Germain e Bruges. Totale 603 minuti giocati su 630 effettivi.

Un decennio in nerazzurro

L’olandese, alla sua decima stagione in nerazzurro, si conferma insostituibile per Ivan Juric come lo era stato in precedenza per Gasperini. In poco più di nove anni ha collezionato già 402 presenze, con una media annuale di 44 partite disputate ogni stagione, quasi sempre con un minutaggio completo.

Un elemento imprescindibile

Giocatore imprescindibile, non solo il capitano dei nerazzurri, ma un allenatore in campo e un regista arretrato. La sua assenza contro il Como ha pesato notevolmente, come accade quasi sempre: per la Dea che sta recuperando una serie di infortunati con questa sosta il suo ritorno in mezzo al campo è forse il rientro più importante in assoluto.