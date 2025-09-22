Atalanta, a Torino la 400esima presenza ufficiale del capitano Marten De Roon

Bergamo, 22 settembre – Nel giorno del rotondo successo dell’Atalanta per 3-0 a Torino il capitano nerazzurro Marten De Roon ha festeggiato nel migliore dei modi le sue prime 400 presenze ufficiali in maglia atalantina in dieci anni.

Festa sobria come nel suo stile, senza auto incensarsi: sui social ieri il 34enne centrocampista olandese ha postato una sua foto mentre abbraccia il centravanti montenegrino Nicola Krstovic, autore di una doppietta con il commento ‘Solo una fratellanza casual con l'uomo del match. Mi è piaciuta la didascalia del nostro club: 3 gol, 3 punti. (Inutile dire che ho giocato la mia 400esima partita con l'Atalanta)’.

Per ribadire un concetto chiaro: per San Martino prima dei suoi numeri personali contano quelli della sua Atalanta.

Olandese di nascita, ma ormai bergamasco e atalantino di adozione: a Bergamo il mediano classe 1991 ha messo su casa e costruito la sua famiglia con la moglie e le tre bambine perfettamente integrate nel tessuto cittadino.

Il suo arrivo in nerazzurro dieci anni fa, nell’estate 2015, la stagione successiva la cessione, per realizzare un’ottima plusvalenza, al Middlesbrough: una stagione in Premier e la scelta di tornare a Bergamo, per ritornare nella sua Dea.

Era l’estate 2017, da allora praticamente non ha quasi saltato una partita, arrivando alle 400 tonde tonde. Ma è solo un traguardo intermedio perché adesso mancano altre 35 partite per agganciare la vetta del recordman Giampaolo Bellini, a quota 435: il difensore di Sarnico è stato il capitano della prima Dea di De Roon, nel 2015-16, dieci anni fa, quando raggiungerlo per uno straniero sembrava impossibile. San Martino dovrebbe riuscirci intorno a marzo, qualche settimana dopo aver compiuto i 35 anni.

E avanti di questo passo, non è utopico pensarlo, potrebbe arrivare anche alle 500: giocando anche l’anno prossimo le coppe europee potrebbe persino riuscirci entro la fine della stagione 2026-27, quando avrebbe compiuto 36 anni. Ma intanto De Roon ha messo nel mirino il record di Bellini!