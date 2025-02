Mercato, l’Atalanta si porta avanti e punta Cristian Shpendi, 21enne bomber del Cesena

Bergamo, 24 febbraio 2025 – In vista del prossimo mercato estivo l’Atalanta sta monitorando il 21enne bomber Cristian Shpendi, rivelazione in B con il Cesena. Classe 2003, italiano ma di passaporto albanese, 16 gare e 4 gol con le under 20 e 21 dell’Albania, il nome di Shpendi è ancora poco conosciuto al grande pubblico.

Punta centrale, non altissimo (182 centimetri) ma robusto, mobilissimo, Shpendi è cresciuto nel Cesena con cui è esploso in serie C con 21 gol e 7 assist in un biennio da 53 partite. Poi quest’anno la serie B con i bianconeri con un impatto importante: 10 gol e 1 assist in 23 gare. La dirigenza nerazzurra lo sta monitorando nell’ottica di avere un terzo centravanti in rosa dietro a Retegui e Scamacca, un ragazzo per la panchina da far crescere in una stagione di apprendistato.

Tra il club nerazzurro e i romagnoli c’è uno storico rapporto di collaborazione: quest’anno in prestito in bianconero c’è il 19enne centrocampista Leonardo Mendicino, lo scorso anno due presenze con Gasperini e l’esperienza in C con la under 23. Se ne riparlerà a fine stagione, il centravanti albanese attualmente viene valutato intorno ai 6 milioni, cifra importante, ma il giocatore ha margini di miglioramento tecnico e a Bergamo potrebbe compiere il definitivo salto di qualità.