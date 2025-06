L’Atalanta accelera per Kamaldeen Sulemana, attaccante ghanese del Southampton

L’Atalanta sta accelerando per Kamaldeen Sulemana. Trattativa in corso con il Southampton per l’esterno offensivo ghanese (connazionale e omonimo del centrocampista atalantino Ibrahim Sulemana, più giovane di un anno) allenato la scorsa stagione per quattro mesi da Ivan Juric nella sua sfortunata parentesi sulla panchina dei Saints.

Attaccante di impatto fisico, buona tecnica, dribbling e velocità, non molto prolifico a livello realizzativo, Sulemana piace alla Dea per avere un’ulteriore opzione offensiva: il suo eventuale acquisto prescinde della partenza o meno di Lookman.

Arrivato nel calcio europeo da minorenne nel campionato danese con la maglia del Nordsjaelland, con cui ha collezionato 43 partite con 14 gol, Sulemana è poi esploso nella Ligue 1 francese nel Rennes, infilando 47 presenze con 6 gol e 4 assist.

Poi il salto di qualità nel gennaio 2023 con il Southampton, con l’altalena tra Premier League e Championship, mettendo insieme con i Saints 74 presenza con 4 gol e 7 assist: nell’ultima stagione in Premier per lui 26 presenze con 1 gol e 2 assist.

Il Southampton, che deve vendere dopo la retrocessione, lo valuta intorno ai 25 milioni, poi scesi a 20, mentre la prima offerta atalantina sarebbe intorno ai 14, le parti però si stanno avvicinando riducendo la distanza economica. Un accordo si potrebbe trovare intorno ai 18 milioni. E il calciatore ghanese avrebbe già espresso la sua volontà di venire a Bergamo, con la possibilità di giocare in Champions e di essere allenato ancora da Juric.