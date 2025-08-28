Atalanta, per rinforzare la difesa nel mirino l’olandese Lutharel Geertruida

L’Atalanta come ultimo rinforzo difensivo sta monitorando il corazziere olandese Lutsharel Geertruida, classe 2000, difensore centrale adattabile da laterale, in forza ai tedeschi del Lipsia, affrontati in amichevole 25 giorni fa proprio al Red Bull Arena.

Domenica scorsa, dopo il pareggio casalingo contro il Pisa, il tecnico Ivan Juric aveva auspicato un innesto difensivo per avere un quinto di qualità ed esperienza dietro a Hien, Kossounou, Scalvini e Djimsiti, quest’ultimo con richieste dall’estero, in attesa poi di ritrovare anche Kolasinac dalla seconda metà di ottobre.

Nato a Rotterdam, cresciuto nelle giovanili del Feyenoord, poi in prima squadra per cinque stagioni con 144 presenze (ha disputato anche la finale di Conference League nel 2022 contro la Roma) e 9 gol, Geertruida era già stato seguito dalla Dea la scorsa estate, prima del suo trasferimento al Lipsia.

Che adesso apre alla sua cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni complessivi. Il difensore olandese, che vanta 17 presenze nella nazionale arancione, è però nel mirino anche dal Nottingham Forest. Geertruida è ritenuto, in queste ore, un’alternativa di mercato all’altro obiettivo nerazzurro, il 20enne centrale azzurro Pietro Comuzzo, per cui la Fiorentina chiede 35 milioni.