Atalanta, i primi due colpi di mercato? I rientri a luglio di Scalvini e Scamacca

Bergamo, 2 giugno 2025 – I primi due veri colpi del mercato dell’Atalanta saranno due azzurri, due eroi del trionfo di un anno fa a Dublino, i due grandi assenti di questa stagione: Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca.

Entrambi indisponibili nell’annata appena terminata, entrambi per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Che aveva fermato il 21enne difensore palazzolese esattamente un anno fa, era il 2 giugno 2024, nel finale del recupero contro la Fiorentina. Sei mesi dopo il rientro in campo.

Per Scalvini una manciata di presenze tra novembre e gennaio, in mezzo però due infortuni alla spalla sinistra, il secondo più grave a fine gennaio, con la necessità di ricorrere a un intervento chirurgico che ha chiuso anticipatamente la sua stagione. E’ andata persino peggio a Scamacca, cui è saltato il ginocchio a Parma in amichevole il 4 agosto, rientrato nel finale del match contro il Torino il primo febbraio, in campo venti minuti e nuovamente ko per un grave infortunio alla coscia destra, che lo ha costretto a sottoporsi ad un trattamento chirurgico di riparazione della giunzione muscolo tendine a prossimale del retto femorale, presso l’Hospital Quironsalud di Barcellona.

Un anno fa i due azzurri erano pronti ad andare all’Europeo e avevano una valutazione di mercato da top player che oscillava tra i 40 e i 50 milioni: Scalvini ovviamente fu costretto a saltare l’Europeo all’ultimo, Scamacca lo visse da titolare finendo per diventare il capro espiatorio dei tifosi per la disfatta azzurra, poi il grave infortunio a inizio agosto a Parma. Entrambi hanno praticamente terminato il percorso riabilitativo e di fatto sono ormai recuperati: si presenteranno pronti tra sei settimane al raduno di luglio dell’Atalanta. Pronti fisicamente e pronti a riprendersi i rispettivi posti da titolari nell’undici nerazzurro.