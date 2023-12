Atalanta-Milan, formazioni ufficiali: torna Giroud, De Ketelaere alla prima da ex. Partita in diretta alle 18

Bergamo, 9 dicembre 2023 – Atalanta-Milan, in palio punti pesantissimi. I rossoneri di Pioli cercano la terza vittoria consecutiva in campionato con l’obiettivo di restare attaccati al treno scudetto e guadagnare ulteriore terreno dal Napoli, sconfitto venerdì a Torino contro la Juve. I bergamaschi di Gasperini stanno vivendo un periodo poco brillante in Serie A: un successo diventa quindi fondamentale per rilanciare le ambizioni nella corsa verso l’Europa. Fari puntati sul ritorno in campo dopo la squalifica di Giroud, ma attenzione anche alla prima da ex di De Ketelaere. Si gioca al Gewiss Stadium alle 18.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli.

Atalanta-Milan live alle 18

Dove vedere la partita

Atalanta-Milan è trasmessa in diretta ed esclusiva alle 18 su Dazn.