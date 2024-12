Atalanta, arriva il Milan: la carica degli ex con Pasalic e De Ketelaere

Bergamo, 5 dicembre 2024 – L’Atalanta domani sera, venerdì 6 dicembre, al Gewiss Stadium (esaurite le due curve, oltre 20mila spettatori previsti) vuole suonare la nona sinfonia gasperiniana, centrando contro il Milan il suo nono successo consecutivo in questa serie A

Cabala tutta per i bergamaschi che nel mese di dicembre negli anni recenti hanno più volte regalato dolori ai rossoneri: una vittoria a San Siro nel dicembre 2017 con un sontuoso Ilicic, un umiliante 5-0 nel dicembre 2019 al Gewiss con Pioli appena arrivato in panchina, lo scorso anno, il 9 dicembre, il 3-2 al Gewiss deciso dal tacco di Muriel al 94’.

Forma smagliante

Dea che sta benissimo, fisicamente e di testa, con l’infermeria poco affollata (Cuadrado si è fermato per un risentimento muscolare, Zappacosta resta in dubbio fino all’ultimo, oltre a Scamacca out fino a febbraio) e il morale altissimo dopo una serie lunghissima di 11 vittorie intervallate da due pareggi a Bologna e con il Celtic.

“Noi siamo fortissimi in questo momento perché riusciamo a tenere botta nei momenti di difficoltà e poi a fare male quando si può. E abbiamo tutti la consapevolezza di essere forti, una consapevolezza che ha chi gioca dall’inizio e chi entra a gara in corso”, ha sintetizzato lunedì sera Tullio Gritti, lo storico vice che sarà in panchina anche domani sera nella seconda e ultima giornata di squalifica di Gasperini.

Dea lanciatissima nella corsa scudetto, che non si farà distrarre dal successivo impegno casalingo di martedì contro il Real Madrid: sulla carta ovviamente è più importante il match contro i Galacticos perché un successo di fatto garantirebbe all’Atalanta un posto tra le prime otto.

Niente turnover

Non ci sarà turnover contro il Milan, giocheranno i migliori, ovvero chi sta meglio: probabile un modulo con il trequartista, con l’ex Pasalic favorito su Samardzic, con davanti l’altro ex De Ketelaere e uno tra Lookman e Retegui.

Mediana con De Roon e Ederson, corsie con Bellanova (anche lui ex rossonero ma solo a livello giovanile) e Ruggeri, in difesa sono in sei a giocarsi tre posti con Djimsiti e Hien quasi sicuri e ballottaggio tra Kolasinac e Kossounou per il ruolo di braccetto sinistro.

Probabile formazione

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gritti