Atalanta, l’ex di turno Daniel Maldini cerca a Monza un gol per rilanciarsi

Bergamo – L’ex di turno Daniel Maldini domenica a Monza spera di avere la sua prima vera occasione in maglia Atalanta. Difficile sia titolare all’U Power Arena, più probabile parta dalla panchina per entrare nella ripresa.

Esperienza sotto tono quella in nerazzurro finora per il figlio d’arte, con appena sei presenze e appena 116 minuti in campo, solo per spezzoni finali, senza mai incidere. Zero gol, zero assist, quasi zero il suo impatto nel gioco.

Non è stato fortunato Maldini, trovando un’Atalanta in calo, che ha faticato a segnare in casa dove - a parte il successo contro il Bologna - da febbraio in poi ha realizzato appena due gol.

In generale da febbraio in poi hanno faticato tutti gli attaccanti nerazzurri: De Ketelaere e Samardzic non segnano dal dicembre 2024, lo stesso Lookman non segna da cinque partite.

Premessa per spiegare le difficoltà incontrate dal 23enne attaccante milanese, acquistato a fine gennaio per 14 milioni dal Monza già ultimo.

Stagione da tre gol finora per Maldini, tutti realizzati in maglia biancorossa: domenica sarà l’ex di turno di fronte al suo ultimo pubblico (due domeniche prima è stato ex al Meazza contro il suo Milan dove è cresciuto) e potrebbe avere uno spazio maggiore del solito.

Proprio un anno fa all’ex Brianteo il giovane attaccante ex Milan, Spezia e Empoli fu protagonista nel finale: con la Dea avanti sul 2-0 fu proprio Maldini a riaprire la partita con un siluro da fuori, poi al 94’, con un’altra bordata da fuori, colpi’ un doppio palo mancando di un soffio la sua prima doppietta in serie A e il 2-2 per i brianzoli.

Ricordi ormai sbiaditi per Maldini, alla ricerca di un gol per rilanciarsi anche in chiave azzurra in vista delle convocazioni di giugno.