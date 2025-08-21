Atalanta a porte girevoli: tentativo per Musah, piace Malacia. Salutano Godfrey, Bonfanti e Palestra

Bergamo, 21 agosto 2025 – Non è ancora finito il mercato dell’Atalanta, che in settimana ha piazzato due colpi da 42 milioni complessivi portando a Bergamo prima il 23enne polacco laterale sinistro Nicola Zalewski, prelevato dall’Inter per 17 milioni, e a seguire il 25enne centravanti montenegrino Nikola Krstovic, acquistato dal Lecce per 25 milioni.

Nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra sta trattando con il Milan per avere il centrocampista americano Yunus Musah, 23 anni ancora da compiere, giocatore che vanta già un’importanza esperienza ad alto livello con il Diavolo e prima con il Valencia. Il club bergamasco, che ha ancora grande disponibilità economica dopo il tesoretto incassato dalla plusvalenza di Retegui, avrebbe già proposto una prima offerta 25 milioni, ritenuta per ora non adeguata dai rossoneri.

La Dea vorrebbe il mediano classe 2002, come obiettivo nel presente, per avere un’alternativa di qualità e esperienza internazionale in mediana a De Roon e Ederson, ma anche in ottica futura, considerando i 34anni e mezzo dall’olandese. Dai rossoneri, che valutano l’americano intorno ai 30 milioni, sarebbe arrivato un primo rifiuto, ma la trattativa resta aperta.

Atalanta alla finestra anche per il 26enne terzino olandese Tyrrel Malacia, esubero del Manchester United, reduce da una stagione in prestito agli olandesi del PSV Eindhoven: potrebbe rappresentare un colpo low cost per chiudere il reparto arretrato, che ieri sera ha salutato Ben Godfrey, prestato allo Sheffield United in Championship britannica. Bagagli pronti anche per il 22enne difensore centrale milanese Giovanni Bonfanti, che potrebbe tornare in prestito al Pisa dove ha giocato lo scorso anno in B, per avere più spazio. Possibile prestito anche per il 20enne laterale milanese Marco Palestra, richiesto per un prestito annuale dal Cagliari dopo la partenza di Zortea. In attesa di collocazione anche il non ancora 24enne attaccante maliano El Bilal Toure, acquistato due anni fa alla cifra record di 31 milioni, su cui ci sarebbe un interesse del Marsiglia, oltre che del PSV Eindhoven e di club del campionato turco.