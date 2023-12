Atalanta, bagagli pronti per il laterale Nadir Zortea: piace a Frosinone, Bologna e Verona

Bergamo – Bagagli pronti nell’Atalanta per il 24enne esterno bellunese Nadir Zortea. Che a gennaio quasi certamente lascerà Bergamo per andare a giocare con maggiore continuità rispetto allo scarso minutaggio raccolto da agosto in nerazzurro. Finora per Zortea appena 4 presenze, subentrando nella ripresa, per un totale di soli 118 minuti, praticamente inutilizzato da settembre in poi dopo aver giocato tre spezzoni (con un gol da ex al Sassuolo alla prima giornata) per 94 minuti nelle prime quattro giornate, poi un’apparizione da 25 minuti a novembre nel finale contro il Napoli.

L’agente conferma: andrà via per giocare di più

Mai utilizzato in Europa League, curiosamente Zortea potrebbe fare il suo debutto continentale giovedì sera in Polonia contro il Rakow, dove potrebbe avere spazio nel turnover. Ma il suo destino prossimo è lontano dall’Atalanta come ha confermato il suo agente Tullio Tinti: “Interessa a Frosinone e Bologna? Sicuramente ha bisogno di spazio, a breve decideremo il da farsi. Ma sicuramente deve andare a giocare”. Peraltro anche lo scorso anno Zortea venne prestato a metà gennaio, al Sassuolo, dopo aver collezionato 8 presenze e 1 gol in nerazzurro. In neroverde 10 presenze e un rendimento frenato da un infortunio muscolare.

Prodotto della ‘Cantera’ di Zingonia

Classe 99, 25 anni da compiere a giugno, Zortea, arrivato a 15 anni nella Cantera di Zingonia e poi protagonista in Primavera con il gruppo dei vari Bastoni, Colpani, Kulusevski, Cambiaghi e Carnesecchi, ha fatto esperienza in B per due anni con la Cremonese prima di esplodere a 22 anni nella sua prima stagione in A con la Salernitana nel 2021-22 con 33 presenze e un gol. Lo scorso anno si è diviso tra Atalanta e Sassuolo e adesso questa seconda nuova esperienza in nerazzurro con poco spazio, chiuso nella sua corsia sinistra dal titolare Matteo Ruggeri e dall’olandese Mitch Bakker. Lo sta cercando il Frosinone, dove potrebbe accasarsi in prestito dal 2 gennaio, ma Zortea, che in serie A vanta 53 presenze e 3 gol, piace anche al Bologna, dove lo vorrebbe l’ex ds nerazzurro Sartori, e al Verona che lo aveva già tratto in estate. L’esterno di Feltre verrà prestato ma con la canonica formula del diritto di riscatto estivo intorno ai 7-8 milioni.