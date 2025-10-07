L’Atalanta riprende ad allenarsi senza dieci nazionali: Juric ha il gruppo dimezzato

L’Atalanta oggi riprende ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia senza dieci giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Quasi tutti gli atalantini giocheranno la seconda partita con le rispettive rappresentative o lunedì 13 o martedì 14, pertanto fino a mercoledì 15 il tecnico Ivan Juric avrà a disposizione un gruppo dimezzato, al netto poi delle tante assenze per infortunio. In questi giorni Juric avrà a disposizione soltanto i portieri Rossi e Sportiello e otto giocatori di movimento ovvero Ahanor, Bernasconi, Brescianini, De Roon, Ederson, Maldini, Musah e Zappacosta. L’allenatore croato spera di recuperare nei prossimi giorni progressivamente Scalvini, Zalewski e Kossounou. Gianluca Scamacca continua ad essere valutato giorno per giorno nel suo percorso di recupero dall’infiammazione al ginocchio. Per Bellanova il rientro dovrebbe avvenire nell’ultima settimana di ottobre, quando in gruppo potrebbe tornare a lavorare anche Sead Kolasinac che ormai terminato il percorso semestrale di recupero dopo la rottura del legamento crociato avvenuta lo scorso 13 aprile durante il match casalingo contro il Bologna. Ecco l'elenco dei giocatori nerazzuri della prima squadra convocati nelle rispettive Nazionali in questa finestra di inizio ottobre dedicata alle Qualificazioni ai Mondiali: Marco Carnesecchi con l’Italia per le partite Estonia-Italia- (sabato 11 ottobre a Tallinn) e Italia-Israele (martedì 14 ottobre a Udine). Charles De Ketelaere con il Belgio per le partite Belgio-Macedonia del Nord (venerdì 10 ottobre a Gand) e Galles-Belgio (lunedì 13 ottobre a Cardiff). Berat Djimsiti con l'Albania per le partite Serbia-Albania (sabato 11 ottobre a Leskovac) e Albania-Giordania (martedì 14 ottobre a Tirana - gara amichevole). Isak Hien con la Svezia per le partite Svezia-Svizzera (venerdì 10 ottobre a Solna) e Svezia-Kosovo (lunedì 13 ottobre a Goteborg). Nikola Krstovic con il Montenegro per le partite Isole Faroe-Montenegro (giovedì 9 ottobre a Torsvollur) e Montenegro-Liechtenstein (lunedì 13 ottobre a Podgorica - gara amichevole). Ademola Lookman con la Nigeria per le partite Lesotho-Nigeria (venerdì 10 ottobre in Sud Africa) e Nigeria-Benin (martedì 14 ottobre a Uyo). Mario Pasalic con la Croazia per le partite Repeubblica Ceca-Croazia (giovedì 9 ottobre a Praga) e Croazia-Gibilterra (domenica 12 ottobre a Varazdin). Lazar Samardzic con la Serbia per le partite Serbia-Albania (sabato 11 ottobre a Leskovac) e Andorra-Serbia (martedì 14 ottobre a Encamp). Kamaldeen Sulemana con il Ghana per le partite Repubblica Centraficana-Ghana (mercoledì 8 ottobre a El Jadida in Marocco) e Ghana-Comore (domenica 12 ottobre ad Accra). Relja Obric è stato convocato nella Slovenia U21, per le partite di qualificazione all'Europeo di categoria contro Israele (venerdì 10 ottobre alle 18 a Budaors, in Ungheria) e Bosnia-Erzegovina (martedì 14 ottobre alle 18 a Koper, in Slovenia).