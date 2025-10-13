Nerazzurri quasi al completo. Atalanta, l’obiettivo è ritrovare anche Maldini

Sarà un’Atalanta quasi al completo quella che si rivedrà in campo dopo la sosta e subito attesa da un importante duplice impegno casalingo: domenica contro la Lazio, mercoledì in Champions contro lo Slavia Praga. Due partite da provare a vincere per la Dea per restare in corsa per i primi quattro posti in campionato e i playoff in Champions.

Ivan Juric finora ha saputo fare di necessità virtù, giocando per un mese e mezzo senza avere quasi mai a disposizione Ederson, Lookman e Scamacca, i tre giocatori più incisivi nell’ultimo biennio, e perdendo per infortuni strada facendo un’altra mezza dozzina di titolari tra cui Scalvini, Zalewski, Bellanova, Kossounou, De Ketelaere. Di fatto quasi l’intero undici titolare, peraltro ben rimpiazzato dalle seconde linee come l’esplosivo Sulemana davanti, il ritrovato Samardzic da trequartista, in mezzo il solido Musah e dietro a sorpresa i due ragazzini del gruppo, il 17enne difensore Ahanor e il 22enne laterale cremasco Bernasconi, che sta facendo benissimo a sinistra.

Con il rientro dei titolari (e dietro sta per rientrare anche il difensore Sead Kolasinac, a sei mesi dalla rottura del crociato), la Dea potrebbe però cambiare passo. Il tecnico Juric spera di riavere davanti il tridente della finale di Dublino del maggio 2004 ovvero Scamacca, che andrà gestito gradualmente, ma ha già dimostrato - con un gol e due traverse nelle prime due giornate - di poter fare la differenza, oltre al recuperato De Ketelaere e a Lookman, che giovedì ha giocato con la sua Nigeria contro il Lesotho rimediando un giallo che ha fatto scattare la squalifica per la partita di domani contro il Benin.

Dietro ai tre titolari potrà alternare Krstovic, Sulemana e Daniel Maldini, finora unica voce stonata nel perfetto coro nerazzurro. Il figlio d’arte è sparito dai radar in campionato, con appena 35 minuti giocati in quattro giornate, perdendo anche il giro azzurro. L’ex Milan e Monza ha giocato da titolare le prime gare contro Pisa, Parma e a Parigi, senza mai impattare.

Ritrovare anche Maldini permetterebbe al tecnico croato di ruotare sei attaccanti per tre posti, con il jolly Samardzic da settimo. E con il rientro di Scalvini e Zalewski, che dovrebbero rientrare già contro la Lazio, e la settimana successiva, per il derby del 25 a Cremona, di Bellanova e Kossounou, ci sarà abbondanza anche dietro.

Intanto la tifoseria nerazzurra prepara un bagno di folla per la grande festa di venerdì pomeriggio all’esterno della New Balance Arena, nel giorno dei 118 anni dalla fondazione dell’Atalanta, compleanno che verrà festeggiato con l’inaugurazione all’esterno dello stadio, dietro la Curva Sud, della statua - una riproduzione in marmo del trofeo continentale - fatta realizzare con una sottoscrizione pubblica dai tifosi nerazzurri per celebrare il trionfo in Europa League del 22 maggio 2024.

Fabrizio Carcano