Atalanta, primo giorno in nerazzurro per Nikola Krstovic: il giocatore preso per 25 milioni dal Lecce

Bergamo, 20 agosto 2025 – Primo giorno da atalantino per Nikola Krstovic. Il 25enne centravanti montenegrino e’ atterrato in mattinata a Milano, ha svolto una prima parte delle visite mediche presso l’ospedale Galeazzi poi si è trasferito a Bergamo, allo stadio, per completare le visite specialistiche presso la clinica Habilita partner officiale dell’Atalanta, incontrando nel piazzale esterno anche un gruppo di tifosi (uno con al bandiera montenegrina) per i primi selfie e autografi da nerazzurro, per poi spostarsi in sede a Zingonia per firmare il contratto che lo legherà fino al 2030 alla Dea. Da domani sarà a disposizione del tecnico Ivan Juric.

Operazione da 25 milioni per prelevarlo dal Lecce dove è esploso nell’ultima stagione con 11 gol e 5 assist: lo voleva anche la Roma di Gasperini, lo stava cercando il Napoli dopo l’infortunio di Lukaku, ma il centravanti montenegrino ha preferito l’Atalanta per compiere il salto di qualità.

Classe 2000, cresciuto nello Zeta formazione locale di Golubovci, Krstovic è approdato 19enne nella Stella Rossa Belgrado per un biennio nella capitale serba con un prestito al Graficar. Nel 2021 il passaggio al Dunajska Streda nel campionato slovacco, dove si è laureato capocannoniere nel 2022-23 con 20 gol. Le ultime due stagioni in Salento.

Questa la scheda di Krstovic che vanta nel suo bagaglio di esperienza anche 14 partite in competizioni europee nei preliminari di Champions League e nei preliminari di Europa League, più 5 reti in 8 partite di qualificazione alla Conference League. E’ stato capocannoniere nel campionato montenegrino e poi nel campionato slovacco. Vanta inoltre 27 presenze e 6 reti con la Nazionale montenegrina, nella quale ha esordito il 28 marzo 2022 contro la Grecia.