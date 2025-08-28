Nodo da sciogliere. Lookman-Atalanta. L’attacante resta?. Mai stato fuori rosa

Il futuro di Ademola Lookman, al netto di possibili sorprese in questi ultimi giorni di mercato, si avvia a essere ancora a Bergamo, per la sua quarta stagione consecutiva in maglia Atalanta. Peraltro, formalmente, il Pallone d’oro africano 2024 non è mai stato considerato un fuori rosa. Come deciso dal club, l’attaccante continuerà ad allenarsi da solo, con il preparatore atletico, fino al gong del mercato estivo italiano e dei principali campionati europei, fissato lunedì sera. Il passare delle ore aumentano le probabilità che il giocatore possa rimanere a Bergamo.

Come previsto dall’Atalanta nelle sue strategie di mercato: Lookman non era considerato incedibile, ma l’intenzione a luglio, dopo la cessione di Retegui, era di trattenerlo ancora per un anno. Così l’idea di un reintegro prende corpo gradualmente, con l’avvicinarsi della chiusura del mercato. Restano problemi da risolvere: intanto Lookman non gioca da più di tre mesi e non ha praticamente mai preso parte ad un allenamento con Juric, che finora ha impostato il gruppo senza di lui. Andrà anche ricucito il rapporto con lo spogliatoio, dove alcuni senatori non avrebbero gradito il suo ammutinamento, e infine va sanata la ferita apertissima con la tifoseria, soprattutto con la Curva Nord.

Fabrizio Carcano