L’Atalanta ha riscattato Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen per 20 milioni

Bergamo – L’Atalanta ha trovato un accordo con il Bayer Leverkusen per riscattare a titolo definitivo, con uno scontro del 20%, scendendo a quota 20 milioni, Odilon Kossounou. Il 24enne difensore centrale ivoriano ha giocato quest’anno a Bergamo con la formula del prestito oneroso per 5 milioni, collezionando 23 presenze, di cui 18 in campionato, 4 in Champions e 1 in Supercoppa Italiana, facendo benissimo da ottobre a metà gennaio, quando è stato costretto a fermarsi per un grave infortunio che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico al tendine eseguito il 16 gennaio a Barcellona. Fermo per tre mesi Kossounou è rientrato a Pasqua, nella vittoria a San Siro contro il Milan, disputando le ultime cinque gare di campionato, dando buoni segnali di ripresa fisica dopo il lungo stop.

Ad annunciare il riscatto la stessa Atalanta, nel pomeriggio, con una nota diffusa tramite il suo sito web: “Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Bayer 04 Leverkusen il diritto alle prestazioni sportive di Odilon Kossounou. Nella stagione 2024/2025 il difensore ivoriano classe 2001 ha già vestito la maglia nerazzurra, totalizzando complessivamente 23 presenze (16 da titolare), di cui 18 in Serie A Enilive, 4 in UEFA Champions League e 1 in Supercoppa Italiana. In carriera Kossounou ha vinto due campionati belgi e una Supercoppa nazionale con il Club Brugge, una Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania con il Bayer 04 Leverkusen e una Coppa d’Africa nel 2023 con la Nazionale della Costa d’Avorio, con cui ha sin qui collezionato 25 presenze. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro esprimono piena soddisfazione per l’operazione conclusa in giornata, augurando a Odilon le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – per il prosieguo della sua militanza in nerazzurro.”

Kossounou sarà così presente al raduno nerazzurro, fissato tra un mese, lunedì 14 luglio al centro sportivo di Zingonia, con inizio degli allenamenti dal giorno successivo. Con il suo riscatto la Dea dietro inizia a prendere forma con Hien, Djimsiti, il rientro già da luglio di Scalvini, più Kolasinac, che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato e sarà in gruppo tra ottobre e novembre. Servirà comunque ancora un difensore per riempire il vuoto lasciato da Rafael Toloi.