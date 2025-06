Atalanta, da Paixao a Zhegrova fino al giovane Daghim: tante idee per l’attacco

Bergamo – L’Atalanta sta monitorando una serie di giovani talenti del panorama europeo in vista del mercato. Ancora nessuna trattativa, solo primi approcci, primi sondaggi. Gli affari veri si faranno da luglio. Un nome che la dirigenza nerazzurra monitora da mesi è quello del 25enne brasiliano Igor Paixao, cresciuto nel Curitiba, da tre anni al Feyenoord, dove nell’ultima Eredivisie è esploso con 16 gol e 14 assist in 34 partite. È un esterno offensivo che può giocare da seconda punta, tecnico e veloce: lo cerca anche il Napoli, oltre ai soliti club inglesi. Il Feyenoord lo valuta intorno ai 30 milioni.

Altro giocatore che piace sia al Napoli che alla Dea è il 26enne attaccante esterno Edon Zhegrova, kossovaro, classe ’99, in tre anni al Lille ha segnato 26 gol e smistato 18 assist. Nell’ultima stagione però è stato frenato da problemi fisici che lo hanno limitato a 12 presenze e 4 gol nella Ligue 1 transalpina.

Un altro nome seguito per l’attacco à quello del non ancora ventenne danese Adam Daghim, classe 2005, altro esterno offensivo, talento in rampa di lancio nel Salisburgo: nell’ultima Bundesliga austriaca ha collezionato 29 presenze con 2 reti e 5 assist. Si tratta ovviamente di un profilo più acerbo rispetto ai più esperti Paixao e Zhegrova.

Per il centrocampo torna a rimbalzare il nome del non ancora 25enne centrocampista anglo-danese Matthew O’Riley, già monitorato la scorsa estate a dalla dirigenza nerazzurra. Un anno fa O’Riley, duttile centrocampista in grado di giocare mediano e interno, fisico da corazziere, piedi buoni e facilità di trovare il gol, era stato considerato a lungo dalla Dea, prima di deviare su Samardzic e Sulemana.

Inglese di nascita e crescita ma con passaporto anche danese, esploso due anni fa con il Celtic Glasgow, con cui era stato protagonista di un 2023-24 stratosferico con uno score di 19 gol e 18 assist tra Scottish Premier, Champions e coppa nazionale, quest’anno O’Riley ha giocato in Premier League al Brighton, dove ha chiuso con 2 gol in 21 presenze, limitato da un infortunio al piede che lo ha tenuto fuori nei mesi autunnali. La sua valutazione attuale è sui 16-18 milioni: anche la Roma di Gasperini è interessata a lui.