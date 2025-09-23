Palestra incanta a Cagliari ma l’Atalanta blinda il gioiellino cresciuto a Zingonia

Bergamo, 23 settembre 2025 – Sirene bianconere future cantano già per il gioiello atalantino Marco Palestra, il 20enne esterno milanese in prestito al Cagliari dove si sta mettendo in luce. A Lecce ha servito l’assist per il primo gol di Belotti, coronando una partita perfetta per lui.

Il laterale classe 2005 di Buccinasco è nei radar della Juventus che in estate ha presentato alla dirigenza atalantina un’offerta da 20 milioni, incassando un secco “No, grazie, non lo vendiamo” dai Percassi. La Dea, che ha accolto Palestra a soli 10 anni nella sua Cantera di Zingonia, che lo ha lanciato appena 18enne in C come professionista con la sua Under23, che lo ha messo lo scorso anno in prima squadra appena 19enne, con tanto di esordio da titolare in Champions a gennaio contro lo Sturm Graz, crede molto in Palestra.

Nazionale

Ragazzo che ha indossato tutte le divise azzurre giovanili e adesso è sotto attenzione anche del ct Gennaro Gattuso, che potrebbe convocarlo a breve per il suo primo assaggio di nazionale maggiore.

A gennaio Palestra, tre presenze finora con il Cagliari, non dovrebbe muoversi dalla Sardegna, nel rispetto del prestito annuale stipulato con i sardi, ma per lui pioveranno offerte importanti. La Juventus attende di riparlarne con l’Atalanta, ma al momento l’orientamento della società nerazzurra è di lasciare crescere il ragazzo in questa sua stagione di apprendistato a Cagliari, dove può giocare senza eccessive pressioni, e riportarlo la prossima estate in nerazzurro per lanciarlo titolare a soli 21 anni.