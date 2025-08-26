L’Atalanta saluta Palestra e El Bilal Touré: ceduti per un anno a Cagliari e Besiktas

Bergamo, 26 agosto 2025 - Un arrivederci e un possibile addio per l’Atalanta che oggi ha salutato per un anno Marco Palestra e sempre per un anno, ma prodromico ad un addio a titolo definitivo, El Bilal Touré, passati nel pomeriggio rispettivamente al Cagliari e ai turchi del Besiktas. Entrambi i giocatori da ieri avevano già raggiunto rispettivamente la Sardegna e il Bosforo per sottoporsi alle visite mediche di rito. In due situazioni diverse.

Per Palestra si tratta solo di un arrivederci al giugno 2026: il laterale classe 2005, milanese di Buccinasco, prodotto del settore giovanile, lanciato nella under 23 di serie C due stagioni fa appena 18enne con 41 presenze e 3 gol, lo scorso anno plasmato in prima squadra da Gasperini che lo ha utilizzato 15 volte tra campionato e coppe varie, va per una stagione al Cagliari in prestito secco annuale per trovare spazio e giocare con continuità. “Atalanta BC comunica di aver ceduto a Cagliari Calcio, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palestra, 20enne laterale destro di centrocampo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro fino a militare in Serie A e nelle competizioni europee per Club con la Prima Squadra nerazzurra. Atalanta BC augura a Marco il meglio per questa nuova tappa del suo percorso di formazione e crescita", si legge nel comunicato nerazzurro. Il talento di Buccinasco è un gioiello che ha già ricevuto offerte di mercato da Juventus e Milano: l’Atalanta spera che un anno a Cagliari, con un ampio minutaggio, dove peraltro sostituirà l’ex atalantino Zortea, possa permettergli il salto di qualità.

Diverso il discorso per El Bilal Touré, acquistato due estati fa dall’Almeria per 31 milioni, che si è accasato a Istanbul con la maglia bianconera del Besiktas con un prestito oneroso e riscatto che a determinate condizioni diventerà obbligatorio. Come spiegato dalla stessa Dea nel suo comunicato: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a Besiktas JK - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione che diventa obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré. Il Club augura a El Bilal il meglio per questa nuova esperienza professionale in Turchia".