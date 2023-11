PARLA IL TECNICO. "Buona prestazione. Ma alcuni errori sono stati fatali»

La prestazione c’è stata, ma alla Dea sono stati fatali gli episodi. È questa l’analisi di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta contro il Napoli: "Peccato. Alcuni episodi che ci complicano la vita non ci permettono di alzare il livello contro questo tipo di avversari. Purtroppo ci capita spesso nelle ultime domeniche. La squadra, quando si libera di certe paure, mette in difficoltà anche avversari importanti. Le big costringono a qualche errore in più. Quando siamo stati più aggressivi abbiamo migliorato molto. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà anche per merito del Napoli, eravamo un po’ a metà strada difendevamo male con gli attaccanti e gli esterni. Nel secondo tempo è stata un’altra Atalanta e riconquistavamo subito palla giocando con buona personalità. Sono episodi che ci stanno penalizzando nelle ultime domeniche".

Fab. Car.