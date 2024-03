Parla il tecnico. "Gare ravvicinate, questa non l’abbiamo preparata»

"Giochiamo questa partita senza quasi averla preparata". Nelle dichiarazioni della vigilia rilasciate a Lisbona il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha voluto rimarcare come la sua Atalanta arrivi a questa sfida odierna all’Alvalade in maniera anomala per via di un calendario sfasato che non ha concesso i canonici quattro giorni di stacco.Domenica la gara con il Bologna, lunedì una seduta di scarico, ieri la partenza per Lisbona. Si sarebbe dovuto giocare giovedì, ma la concomitanza con la gara casalinga del Benfica ha costretto lo Sporting ad anticipare di 24 ore, senza poter però anticipare la sfida con il Bologna al sabato. "Il problema per noi è che stiamo giocando gare di grande livello in un periodo troppo ravvicinato. Quattro grandi partite in undici giorni, questa è una situazione che avremmo preferito non trovare. La partita con l’Inter è stata inserita dopo due mesi normali e in mezzo a delle partite importanti", ha ricordato Gasp. Che ha rimarcato la difficoltà della sfida con i lusitani: "Lo Sporting è una squadra molto forte e lo era già cinque mesi fa, in questo periodo si è consolidata ancora di più". Dall’altra parte il tecnico portoghese Amorim ha elogiato la Dea, indicandola come favorita: "È una squadra che trasforma la partita in duelli. Abbiamo già giocato due partite contro di loro e penso che ci adatteremo meglio".

SPORTING (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Matheus Reis; Esgaio, Braganca, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Pote Goncalves. All.Amorim

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini

Fab.Car.