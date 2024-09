Pasalic si fa parare il penalty nel recupero. Atalanta, il rimpianto è di rigore. Toro contestato, ma vincente

2

ATALANTA

1

(3-5-2): Milinkovic-Savic 7.5; Tameze 5.5 (21’ st Dembelé 6), Coco 5, Masina 5.5; Vojvoda 5.5 (33’ st Sosa 6), Linetty 6.5, Ricci 6.5 (53’ st Ciammaglichella sv), Ilic 7, Lazaro 6.5; Adams 7.5 (53’ st Karamoh sv), Zapata 6. Allenatore: Vanoli 7.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Djimsiti 5, Hien 5 (25’ st Palestra 6), De Roon 5.5; Zappacosta 6.5, Ederson 5 (40’ st Manzoni sv), Pasalic 4.5, Ruggeri 5.5; De Ketelaere 6 (40’ st Cassa sv), Brescianini 5.5 (8’ st Samardzic 6); Retegui 7 (25’ st Zaniolo 5.5). Allenatore: Gasperini 5.5.

Arbitro: Rapuano di Rimini 5.

Reti: 26’ pt Retegui, 31’ pt Ilic; 4’ st Adams.

Note: al 51’ st Milinkovic-Savic para un rigore a Pasalic. Ammoniti: Pasalic, Hien, Ilic, Djimsiti, Zapata, Milinkovic-Savic, Zaniolo. Angoli: 6-4 Atalanta. Rec. 4’; 9’.

La contestazione dei tifosi ha fatto bene al Torino, anche se l’Atalanta può recriminare per il rigore sprecato a tempo quasi scaduto da Pasalic, che sarebbe valso il secondo 2-2 subito in rimonta dai granata. Dea in vantaggio con Retegui di testa su assist di Zappacosta, il Torino risponde subito con Ilic su servizio di Adams. A inizio ripresa è lo scozzese a trovare il tap-in vincente, nel finale il rigore concesso con l’intervento del Var e la parata di Milinkovic-Savic.