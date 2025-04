Atalanta, il presidente Percassi vuole ancora Gasperini: “Speriamo che il mister resti”

Bergamo, 4 aprile 2025 – “Gasperini è un grande allenatore, speriamo resti a lungo con noi”. L’Atalanta vuole andare avanti con il suo tecnico Gian Piero Gasperini anche per l’anno prossimo: lo ha confermato ieri sera il presidente Antonio Percassi. L’occasione è stata la prima assoluta del docufilm “Atalanta, una vita da Dea” presso il cinema uci di Orio Center.

Una serata di gala, con società e squadra al completo, con tanto di blu carpet, dove prima della proiezione, sorridenti, avevano sfilato i Percassi, i dirigenti, Gasperini con lo staff tecnico e tutti i giocatori. Dopo la proiezione - il film racconta la storia recente della Dea, da ‘regina delle provinciali’ a ‘regina europea’ - il presidente nerazzurro, salendo sul palcoscenico, ha speso le prime parole proprio sull’allenatore di Grugliasco. Lanciando un segnale chiaro, lanciando la palla nella metà campo del tecnico torinese, sotto contratto fino al 2026, che peraltro sembra ormai lontano da panchine attraenti: la Juventus sta testando Tudor, la Roma con le parole trancianti di Ranieri (“Gasperini? non sarà lui ad allenare la roma”) sembra avergli chiuso la porta in faccia, al Napoli al momento c’è Conte.

La permanenza di Gasp è ovviamente legata anche al rendimento della squadra in questo finale di campionato e al raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale del quarto posto: ancora otto giornate per definire il futuro prossimo della panchina nerazzurra. Intanto a Zingonia si guarda anche oltre, al dopo Gasperini, magari dal 2026-27, con un’idea suggestiva: affidare la panchina ad un altro allievo gasperiniano, il suo pretoriano e capitano Marten De Roon. Il mediano olandese, a bergamo dal 2015, ha compiuto 34 anni la settimana scorsa e potrebbe giocare ancora un anno per poi fare quello che ha ripetuto in ogni intervista: restare a vivere a Bergamo, con la sua famiglia perfettamente ambientata sotto le mura, e iniziare la carriera di allenatore. Nell’Atalanta ovviamente, magari partendo dalle giovanili, ma se invece avesse subito un’opportunità in prima squadra?