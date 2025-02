PERCASSI SUL MISTER. "Addio a fine anno?. Sarà lui a decidere»

"Abbiamo una straordinaria classifica dopo 26 giornate, ora avremo il Venezia e non sarà una partirà facile, il nostro obiettivo è avvicinarci ancora e andare avanti così. Il nostro finora è un percorso straordinario e ne siamo orgogliosi". Gian Piero Gasperini dopo la galoppata di Empoli non guarda la classifica e non parla di scudetto, non apertamente almeno. "Siamo stati a lungo primi in classifica, poi come ho sempre detto vediamo come sarà la nostra classifica a dieci giornate dalla fine e se saremo lì… Essere a tre punti dall’Inter e a due dal Napoli non era facile da immaginare e adesso che siamo qui cercheremo di restarci il più a lungo possibile", ha rimarcato Gasperini.

Sottolineando il peso del successo di Empoli: "Non esistono partite facili in Serie A. Noi abbiamo vinto a Como e Verona dove altre squadre hanno perso, siamo stati bravi noi a farla diventare facile questa partita". Prima del match del Castellani l’amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi, ai microfoni di DAZN ha chiarito la posizione del club dopo le esternazioni di Gasperini sul suo futuro: "È da nove anni che siamo con il mister e questo tema è sempre stato affrontato a fine stagione. Non ci sono tempistiche accelerate rispetto al solito, ma rispettiamo le sue volontà: con lui abbiamo un contratto fino al 2026 e vedremo a fine anno".

Fab.Car.