Atalanta, l’esordio casalingo contro il Pisa. Juric: “Giochiamo liberi di testa”

Bergamo, 23 agosto 2025 – Sarà una serata speciale quella di domani sera (ore 20.45) contro il Pisa per Ivan Juric: l’esordio casalingo allo Stadium di Bergamo sulla panchina dell’Atalanta coinciderà con la sua 250esima panchina in serie A e con la vigilia dei suoi 50 anni che festeggerà dalla mezzanotte probabilmente ancora negli spogliatoi.

Prima di campionato per una Dea alle prese ancora con il caso Lookman, ma settata già sulle frequenze del campionato, con un organico allungato dagli innesti in settimana del laterale Nicola Zalewski e del centravanti Nikola Krstovic.

“Iniziamo un nuovo ciclo con tanta voglia e curiosità. Sono stato accolto benissimo dai tifosi atalantini e voglio ripagare questo amore ricevuto finora. Sono curioso di iniziare e vedere i ragazzi come si comporteranno, abbiamo tanti ragazzi giovani con tanta voglia di fare, abbiamo delle sensazioni positive. In questi quaranta giorni di lavoro ho visto grande partecipazione, grande voglia di crescere e imparare, voglio vedere una squadra che gioca libera di testa. L'Atalanta dev'essere umile e lavorare forte e in silenzio: sono curioso di scoprire come potremo competere con gli altri, sarà un campionato bellissimo".

Sfida tra nerazzurri contro il neopromosso Pisa allenato da Alberto Gilardino. "Voglio che domani giochiamo con la testa libera e facciamo una bella partita. Mi aspetto un passo avanti, di ritmo e di livello, rispetto al Trofeo Bortolotti di sabato scorso con la Juventus. Sappiamo che è una partita difficile, come tutte in serie A. Gilardino mette bene la squadra in campo, e’ difficile giocarci contro. Chiude gli spazi, ma non rinuncia a giocare. Il Pisa è una squadra che sa difendere e anche propositiva, con una bella mentalità vincente".

Nessuna anticipazione sulla formazione, ma Juric ha sottolineato che "Krstovic e Zalewski sono arrivati in settimana sono già pronti. Come Kamaldeen Sulemana, sono giovani, freschi e con un margine di crescita enorme. Abbiamo sia giovani che giocatori con esperienza enorme. L'intenzione è costruire una squadra in cui queste due componenti possano coesistere”.

Chiosa sulla possibile maglia da titolare dal primo minuto per Gianluca Scamacca, che non gioca di fatto dal 2 giugno del 2024. “Scamacca può partite titolare, siamo soddisfatti e contenti di come sta, ha lavorato benissimo in questi quaranta giorni, e’ stato spettacolare come voglia di esserci: io lo considero pronto anche se non è al 100%”, ha chiosato Juric.

Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou, 4 Hien, 19 Djimsiti; 16 Bellanova, 13 Ederson, 15 De Roon, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 10 Samardzic; 9 Scamacca. (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 69 Ahanor, 47 Bernasconi, 77 Zappacosta, 6 I. Sulemana, 8 Pasalic, 44 Brescianini, 7 K. Sulemana, 70 Maldini, 90 Krstovic). All.: Juric.

Pisa (3-4-2-1): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Touré, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo, 45 Lind (12 Nicolas, 22 Scuffet, 44 Denoon, 76 Mbambi, 7 Leris, 8 Hojholt, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 36 Piccinini, 77 Durmush, 9 Meister, 16 Buffon, 72 Maucci, 18 Nzola). All.: Gilardino.

Dove vederla: diretta domani sera dalle 20.45 su DAZN