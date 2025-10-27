Portiere e allenatore dell’Atalanta si sono ritrovati a Zingonia. Carnesecchi-Juric, botta e risposta. Malumori Dea per la “pareggite“

Malumori in coda a quattro pareggi consecutivi. Malumori diventati pubblici, dopo l’1-1 di Cremona, nel botta e risposta davanti alle telecamere tra il portiere Marco Carnesecchi e il tecnico Ivan Juric. A innescare la miccia l’analisi dell’estremo difensore: "Ora dobbiamo lavorare e darci una bella svegliata, ne abbiamo bisogno. Stiamo bene, non è un problema dell’attacco, ma di tutti quanti. Così il campionato diventa difficile. Ripeto: dobbiamo lavorare e darci una bella svegliata, ne abbiamo bisogno". Esternazioni non gradite all’allenatore atalantino che, immediatamente, ha bacchettato in conferenza stampa il suo giocatore.

"Carnesecchi ha sbagliato completamente, deve parare e parlare molto di meno, concentrarsi sul lavoro. Non credo che sia indicato per parlare della situazione. È un bravissimo ragazzo, vedo come si allena, ma impegnarci di più assolutamente no, non è un discorso da fare", ha replicato il tecnico. Una risposta dura, figlia di una delusione affiorata dopo una serie di prestazioni incomplete. I due si sono poi rivisti per l’allenamento di ieri.

L’Atalanta, nelle ultime settimane contro Lazio, Como e Cremonese, ha quasi sempre giocato bene solo un tempo per gara: costruendo tanto, ma concretizzando poco o niente. "In questo momento ci manca un po’ di smalto, inutile negarlo - il commento dell’allenatore - Nel primo tempo a Cremona sono mancati ritmo, reattività, aggressività sulle seconde palle. Quando perdi tanti duelli, giochi male anche tecnicamente. Questione di brillantezza, non di qualità o di impegno. Diventa frustrante produrre così tanto e non riuscire a vincere. È un copione che si ripete troppo spesso".

Atalanta che resta ancora imbattuta dopo otto giornate: due vittorie (contro Lecce e Torino, ma risalenti a settembre) e sei pareggi, per un totale di 12 punti. Ma i nerazzurri sono finiti fuori dalle prime sette posizioni che qualificano alle coppe europee. Situazione ormai inedita per una Dea abituata da anni a stazionare tra le prime 4/5 della classifica e ad avere un attacco tra i più prolifici del campionato. Invece in questo avvio le sei punte atalantine hanno prodotto appena sette gol… Fab.Car.