Qui atalanta. Dea, riecco Lookman: in rete dopo 169 giorni. Ma gli altri attaccanti sono a secco da un mese

L’Atalanta che continua a inanellare pareggi in campionato - cinque consecutivi, sette su nove giornate - può sorridere per il ritorno al gol dopo 169 giorni di Ademola Lookman. La sua ultima rete risaliva al 12 maggio, nel successo casalingo contro la Roma. L’anglo nigeriano nelle tre scorse stagioni ha garantito 52 reti, con un crescendo da 15 a 17, fino ai 20 dell’anno passato. "Segnare è importante, ora spero di poter entrare ancora di più in condizione e dare il mio contributo. Ora dobbiamo continuare a crescere come squadra", ha spiegato l’eroe di Dublino, per cui era fondamentale ritrovare il gol. "In allenamento Lookman è super, vuole sempre dare tutto quello che ha, gli mancava segnare e sbloccarsi", lo ha elogiato Juric. Ora il tecnico, comprensibilmente, spera che l’anglo nigeriano trascini un attacco che resta sterile: contro il Milan l’allenatore croato non ha schierato per scelta - venendo criticato da molti tifosi sui social - nessuna punta tra Krstovic, Scamacca (che però va gestito e aveva giocato i finali delle due precedenti) e ovviamente Maldini, di fatto uscito dalle rotazioni. E nemmeno Sulemana, anche lui in calo. Nessuno degli attaccanti, tranne Lookman, ha segnato a ottobre.

Fabrizio Carcano