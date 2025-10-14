Qui atalanta. Ederson ricompone il muro con De Roon. Ora vuole stregare. Ancelotti e il Brasile

La vera stagione di José Ederson sta per cominciare, dopo la sosta. Lo scorso 31 agosto il 26enne centrocampista brasiliano si è sottoposto a un’indagine artroscopica per la pulizia del menisco infiammato, un intervento chirurgico, con prognosi da 5/6 settimane di stop, resosi necessario dopo una serie di fastidi accusati dal giocatore per tutto il mese di agosto.

Il numero 15 nerazzurro è rientrato anticipatamente di un paio di settimane sulla tabella di marcia, giocando contro il Bruges quasi 70 minuti e poi altri 74 contro il Como, facendo bene nei primi tempi, calando nei secondi per ovvia mancanza di condizione.

La sosta ha consentito al giocatore ex Fortaleza di lavorare con intensità sui campi del centro sportivo di Zingonia, per farsi trovare pronto atleticamente alla ripresa e poter giocare gli interi 90 minuti nei prossimi due impegni casalinghi consecutivi, domenica contro la Lazio e la settimana successiva in Champions contro lo Slavia Praga.

Per Ivan Juric si tratta di un recupero fondamentale, che darà ulteriore qualità e sostanza a un centrocampo in cui tornerà anche il capitano Marten De Roon, assente per squalifica nell’ultima sfida contro il Como.

Ederson adesso punta a giocare con continuità in Serie A e in Champions per convincere il ct dei brasiliani Carlo Ancelotti a richiamarlo nel gruppo della Seleçao, in cui finora non ha mai avuto spazio.

Fab.Car.