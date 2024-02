Qui atalanta. Fiducia a Carnesecchi, ma Musso non si muove. Lo svedese Isak Hien è l’unico aiutino per Gasp

Il mercato invernale ha cambiato pochissimo l’Atalanta. Un solo innesto, in difesa, dove è arrivato il 25enne centrale svedese Isak Hien, prelevato dal Verona per 9 milioni, per compensare le ormai frequenti assenze dei veterani Palomino e Toloi. E una sola uscita, quella annunciata del laterale Nadir Zortea, classe ’99, per il secondo anno prestato nel mercato di gennaio: un anno fa al Sassuolo, quest’anno al Frosinone. Non si è mosso il “nonno“ del gruppo, il 34enne José Luis Palomino, per Gasperini ancora un pretoriano da utilizzare quando sta bene. È rimasto il 23enne mediano francese Michel Adopo, finora poco utilizzato. Ed è rimasto il portiere argentino Juan Musso (nella foto) , retrocesso a secondo dopo l’esplosione da dicembre di Carnesecchi: la Dea ha deciso di tenerlo per avere due portieri di alto livello. Nuova destinazione per l’esterno francese 22enne Brandon Soppy che, dopo la parentesi negativa al Torino, è stato prestato allo Schalke 04, nella seconda serie tedesca. Alcuni trasferimenti potrebbero però perfezionarsi nelle prossime settimane in quei campionati dove il mercato chiuderà più avanti: è il caso dello sfortunato 22enne fantasista ceco Lukas Vorlicky, che dovrebbe tornare in patria (il mercato ceco chiude tra tre settimane) allo Slavia Praga.Fab.Car.