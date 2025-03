Qui atalanta. Gasperini aspetta novità dall’infermeria. Hien tenta il recupero per la Juventus

In vista del big match di domenica sera a Torino in casa della Juventus, l’Atalanta spera di recuperare Isak Hien, assente al momento insieme a Kossounou (che potrebbe rientrare per il rush finale di maggio), Scamacca e Scalvini. Riavere il 26enne centrale difensivo svedese, specialista in marcature dei centravanti avversari sarebbe fondamentale per Gasperini. Altrimenti il corazziere scandinavo rientrerà nella successiva sfida contro l’Inter. Intanto la Dea, che in casa fatica a trovare il gol, può sorridere per una difesa che nelle ultime sei gare di serie A ha incassato appena due gol e da quattro partite consecutive mantiene la porta inviolata.Fab.Car.