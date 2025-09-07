Qui atalanta. Il ko di Scamacca apre le porte da titolare a Krstovic

L’attacco dell’Atalanta, con la ripresa del campionato, potrebbe subire una piccola rivoluzione. Nelle prime due giornate il tecnico Ivan Juric ha voluto confermare lo stesso tridente formato da Gianluca Scamacca (centravanti), Charles De Ketelaere e Daniel Maldini (seconde punte), per dare continuità e migliorare l’intesa dei tre attaccanti. Trovando però risposte concrete solo dalle prime punte, ovvero da Scamacca autore di un gol e due legni colpiti, e da Nikola Krstovic che, pur subentrando nei finali, ha servito l’assist per il gol di Pasalic a Parma.

Ora l’infiammazione al ginocchio sinistro del bomber romano apre le porte alla prima da titolare per il montenegrino: probabile che tocchi all’ex del Lecce guidare l’attacco nerazzurro domenica prossima proprio contro i giallorossi. E al suo fianco sono attese novità. Maldini non ha dato le risposte sperate nelle prime due partite e anche con la nazionale è finito in tribuna. Possibile che al suo posto rientri Ademola Lookman, se avesse la condizione fisica giusta: attenzione però alla settimana complicata che attende l’anglo nigeriano che martedì sera giocherà in Sud Africa e avrà poi un lungo viaggio di ritorno con fuso orario da smaltire. In alternativa una maglia da titolare potrebbe averla il ghanese Kamaldeen Sulemana, altro giocatore che finora ha avuto poco spazio nei finali e senza grandi acuti.

Fabrizio Carcano