QUI ATALANTA. Il veterano Pasalic resta in nerazzurro con un triennale. E per Ahanor è fatta

Inizio di luglio effervescente per l’Atalanta, che nelle prime ore di mercato ha accolto Kamaldeen Sulemana (a Bergamo da lunedì per le visite mediche), ha ufficializzato il rinnovo triennale, scadenza fino al 2028, per il veterano Mario Pasalic (nella foto) e ha trovato l’accordo con il Genoa per il 17enne terzino sinistro Honest Ahanor, per 15 milioni più 5 di bonus: restano gli ultimi dettagli da limare.

L’investimento su Ahanor sarà compensato dalla cessione, anche questa ormai solo da chiudere, di Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid per 18 milioni più 3 di bonus. Intanto da oggi scatta la campagna abbonamenti, con lo slogan ‘E ho in mente te’ dal celebre pezzo dell’Equipe 84: disponibili 15.300 posti. La tessera annuale sarà valida per le 19 gare interne di campionato e per la prima gara casalinga di Coppa Italia, con prezzo intero (riduzioni per donne, invalidi, under 16 e over 65), per chi può esercitare la prelazione fino al 10 luglio, dai 270 euro del Parterre Rinascimento e i 280 delle delle Curve Morosini (Sud) e Pisani (Nord) passando dai 685 delle tribune Rinascimento e Ovest fino ai 1.350 della tribuna d’Onore. Terminate le prelazioni, dal 12 luglio inizierà la seconda fase a prezzo intero dai 350 delle Curve agli 855 delle tribune fino ai 1.690 della tribuna d’onore.

Fab.Car.