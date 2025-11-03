QUI ATALANTA. Juric è sotto esame. Settimana decisiva per l’allenatore

Settimana cruciale quella che si apre per Ivan Juric. Il tecnico croato al momento non è in discussione, anche perché la crisi dell’Atalanta è arrivata improvvisa. E inattesa. Fino a dieci giorni fa la Dea, pur avendo infilato una serie di pareggi, era in linea con gli obiettivi, aveva la classifica dello scorso anno e un livello alto di prestazioni, cui mancavano solo i gol. Poi un brutto primo tempo a Cremona, la prova con luci e ombre contro il Milan e la pessima prestazione di Udine hanno innescato la crisi. La filosofia dei Percassi da sempre è dare fiducia agli allenatori scelti: dal giugno 2010 sulla panchina nerazzurra si sono avvicendati solo quattro mister, Colantuono, Reja, Gasperini e Juric.

E l’unico cambio in corsa è avvenuto nel 2014-15 tra Colantuono e Reja. Premessa per spiegare che Juric per ora non rischia, ma ovviamente dovrà dare risposte con i risultati. In una settimana cruciale: mercoledì la trasferta a Marsiglia, in uno stadio rovente, mentre domenica alla New Balance Arena arriva il Sassuolo. Due partite fondamentali per Juric che, dopo Udine, ha ammesso con sincerità: "Per la prima volta da quando sono all’Atalanta ho avuto brutte sensazioni". Sui social molti tifosi (non quelli della curva) invocano il cambio. Non girano ancora nomi, ma nel caso sarebbero gli stessi valutati in estate ovvero Thiago Motta e Palladino.

Fabrizio Carcano