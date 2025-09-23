Qui ATALANTA. Juric meglio di Gasp. La Dea con più punti degli ultimi tre anni. E aspetta gli assenti
L’Atalanta di Ivan Juric (nella foto) sta facendo meglio, come avvio di campionato, rispetto alle due annate precedenti di Gasperini....
L’Atalanta di Ivan Juric (nella foto) sta facendo meglio, come avvio di campionato, rispetto alle due annate precedenti di Gasperini. La Dea con 8 punti, ancora imbattuta dopo i due pareggi contro Pisa e Parma e i due successi contro Lecce e Torino, con nove gol segnati per una media di oltre due a partita, sta avendo un rendimento migliore rispetto alle due passate stagioni, in cui aveva 6 punti dopo la quarta di campionato, in entrambi i casi con due vittorie e due sconfitte, e sta facendo meglio anche rispetto ai primi tre anni di Gasperini, quando la squadra nerazzurra non superò mai i 7 punti nelle prime quattro giornate.
Un dato da tenere in considerazione è anche quello degli assenti: Juric ha conquistato 8 punti senza le due stelle Ederson e Lookman e senza Kolasinac, nelle ultime due giornate ha giocato senza Scamacca, nell’ultima senza De Ketelaere, Scalvini e dopo 25’ senza Zalewski e Hien, per cui senza otto titolari su undici. Ora il tecnico croato aspetta buone notizie dall’infermeria sull’attaccante belga, che mercoledì alla ripresa degli allenamenti potrebbe tornare in gruppo, e su Scamacca, che ieri però ha svolto ancora terapie per disinfiammare il ginocchio. Intanto Ederson sta svolgendo lavoro individuale in campo, come Kolasinac: il brasiliano sarà pronto dopo la sosta per le nazionali (salvo un recupero anticipato già contro il Como il 4 ottobre) mentre il bosniaco dovrebbe rientrare in gruppo da metà ottobre.
Fab.Car.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su