Qui ATALANTA. Juric meglio di Gasp. La Dea con più punti degli ultimi tre anni. E aspetta gli assenti

L’Atalanta di Ivan Juric (nella foto) sta facendo meglio, come avvio di campionato, rispetto alle due annate precedenti di Gasperini. La Dea con 8 punti, ancora imbattuta dopo i due pareggi contro Pisa e Parma e i due successi contro Lecce e Torino, con nove gol segnati per una media di oltre due a partita, sta avendo un rendimento migliore rispetto alle due passate stagioni, in cui aveva 6 punti dopo la quarta di campionato, in entrambi i casi con due vittorie e due sconfitte, e sta facendo meglio anche rispetto ai primi tre anni di Gasperini, quando la squadra nerazzurra non superò mai i 7 punti nelle prime quattro giornate.

Un dato da tenere in considerazione è anche quello degli assenti: Juric ha conquistato 8 punti senza le due stelle Ederson e Lookman e senza Kolasinac, nelle ultime due giornate ha giocato senza Scamacca, nell’ultima senza De Ketelaere, Scalvini e dopo 25’ senza Zalewski e Hien, per cui senza otto titolari su undici. Ora il tecnico croato aspetta buone notizie dall’infermeria sull’attaccante belga, che mercoledì alla ripresa degli allenamenti potrebbe tornare in gruppo, e su Scamacca, che ieri però ha svolto ancora terapie per disinfiammare il ginocchio. Intanto Ederson sta svolgendo lavoro individuale in campo, come Kolasinac: il brasiliano sarà pronto dopo la sosta per le nazionali (salvo un recupero anticipato già contro il Como il 4 ottobre) mentre il bosniaco dovrebbe rientrare in gruppo da metà ottobre.

Fab.Car.