Qui atalanta. Occasione Krstovic contro il “suo“ Lecce. Il montenegrino si gioca il Paris

Domenica il grande ex nella sfida tra Atalanta e Lecce sarà Nikola Krstovic (nella foto). Il centravanti montenegrino, acquistato tre settimane fa per 25 milioni dal club salentino dopo un biennio da 72 presenze e 18 gol, dovrebbe guidare l’attacco nerazzurro.

Dopo due pareggi contro Pisa e Parma, alla vigilia di tre trasferte consecutive - la prima mercoledì in Champions in casa del Paris Saint-Germain e poi a Torino contro Toro e Juve - la Dea ha bisogno di una vittoria per non perdere contatto dal gruppo delle squadre in corsa per i primi quattro posti.

Il tecnico Juric, con Scamacca frenato dalla patologia infiammatoria al ginocchio, dovrebbe schierare titolare il montenegrino, peraltro reduce da un’intensa parentesi con la sua nazionale con due prestazioni intere contro Repubblica Ceca e Croazia.

Finora Krstovic è stato utilizzato nei due finali di gara, giocando 18 minuti contro il Pisa e 26 a Parma, dove ha dato buoni segnali propiziando il gol di Pasalic, servendo da dentro l’area l’assist per la rasoiata del croato. L’ex leccese ha dimostrato di avere fisico per battagliare in area e l’istinto di attaccare la porta, seppur con caratteristiche diverse da Scamacca.

Domenica potrebbe avere la sua prima occasione da titolare e se Scamacca non fosse ancora al meglio potrebbe poi giocare nuovamente da titolare a Parigi.

