Qui Atalanta. Scamacca e Cdk, il piatto piange. La Dea punge ancora con Muriel

L’Atalanta in attesa dei gol di Scamacca, e anche di quelli di De Ketelaere, sta trovando quelli di Lookman e Muriel. La vecchia guardia in questo inizio di autunno sta facendo la differenza nella Dea capolista del suo girone in Europa League, con 7 punti, tre in più delle inseguitrici Sturm e Sporting entrambe attese a Bergamo a novembre, e pronta a risalire verso la zona Champions in campionato. Domani alle 18.30 i nerazzurri saranno impegnati al Castellani di Empoli dove vincono regolarmente dal 2019: toscani rinati con la vittoria nel derby a Firenze, ma l’Atalanta vuol ritrovare continuità in trasferta dopo un avvioaltalenante con due vittorie, sui campi di Sassuolo e Verona, e tresconfitte, in casa di Frosinone, Fiorentina e Lazio. Gasperini, dopo le fatiche europee di Graz, farà qualche aggiustamento fisiologico, dietro rientrerà Scalvini, mentre a destra Hateboer potrebbe rilevare Zappacosta, ma per il resto giocheranno i migliori, compreso l’intoccabile De Roon che arriverà a 250 presenze in A con la Dea. Davanti attesa la conferma per la coppia che sta facendo la differenza, quella formata da Lookman, a segno nella vittoria contro il Genoa, e da Muriel, autore di una doppietta a Graz giovedì. Sono i due attaccanti più in forma a detta di Gasp, in una fase in cui De Ketelaere sembra essersi un po’ spento dopo una fiammata iniziale e Scamacca fatica a ingranare. Il centravanti romano, pur avendo aumentato il suo minutaggio prima con la nazionale, con la rete dieci giorni fa a Wembley che sembrava potesse averlo sbloccato, e poi in nerazzurro, non è ancora riuscito ad impattare. Dopo la doppietta il 2 settembre contro il Monza, di fatto il suo unico acuto in maglia Atalanta, non ha più inquadrato la porta. L’Atalanta lo aspetta, ricordando che un anno fa Hojlund era ad un solo gol segnato a novembre alla pausa per il Mondiale e cinque anni prima Zapata a novembre era ancora a zero gol, poi a giugno sarebbero stati 23.

Per cui fiducia e tempo a Scamacca, nel frattempo il vecchio Muriel può risolvere i problemi offensivi. Ieri intanto l’Atalanta ha presëntato la sua terza maglia stagionale, colore rosso intenso, dedicata a Bergamo, con la mappa della città inserita nella parte frontale, denominata ‘Bergamo City Edition’, in omaggio alla città dei Mille. Con la scritta Atalanta Bergamo richiamata anche nel retro del colletto. Si tratta di una maglia ‘green’ in quanto realizzata con tessuto poliestere riciclato al 100%. Fabrizio Carcano