Qui Atalanta. Scamacca mette la Lazio nel mirino. Torna in gruppo e aspetta domenica

La sosta per le nazionali, arrivata opportuna per l’Atalanta, sta restituendo quasi tutti gli acciaccati o infortunati a Ivan Juric. Lunedi sera Charles De Ketelaere ha giocato 81’ con il Belgio, procurandosi anche un rigore, dimostrando di essersi completamente ristabilito dal risentimento muscolare che lo aveva costretto a saltare Bruges e Como. Giorgio Scalvini e Nicola Zalewski, fermi anche loro per risentimenti muscolari, sembrano avviati ad esserci domenica contro la Lazio, nella sfida casalinga in programma alle 18 alla New Balance Arena.

Ma il recupero più importante, soprattutto sotto un profilo tattico, è quello del centravanti Gianluca Scamacca, che la settimana scorsa è tornato a svolgere lavoro individuale sul campo e da martedì ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Il 26enne bomber romano si era fermato il primo settembre per un’infiammazione al ginocchio, durante i primi allenamenti nel ritiro azzurro di Coverciano, dopo aver giocato da titolare con la Dea nelle prime due gare di campionato contro Pisa e Parma (un gol e due legni colpiti). Poi la chiamata dell’Italia e l’insorgere dell’ infiammazione al ginocchio che lo ha costretto ad un mese e mezzo ai box. Ora Scamacca è a posto, ma ovviamente andrà gestito: possibili la sua convocazione e il suo utilizzo già domenica contro la Lazio, altrimenti nella successiva casalinga, mercoledì 22 contro lo Slavia Praga nel terzo turno di Champions.

Scalda i motori anche Kolasinac che ha ormai terminato il percorso semestrale di recupero dopo la rottura del crociato e si sta allenando con la Under 23Fab.Car.