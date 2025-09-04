QUI Atalanta. Talento a km zero. La Dea adesso lancia il 21enne Bernasconi

L’Atalanta sta per lanciare un altro talento a chilometro zero, coltivato sui campi di casa, tra Crema e Zingonia. Si tratta di Lorenzo Bernasconi, 22 anni a novembre, esterno sinistro inserito nei 25 della lista UEFA per la Champions, cresciuto all’oratorio prima di iniziare la trafila nel settore giovanile della Cremonese e poi a 18 anni in quello della Dea dove ha incrociato i coetanei Scalvini e Bonfanti (appena andato in prestito al Pisa).

Niente di nuovo per la Dea, abituata ad avere diversi ragazzi usciti dal suo settore giovanile in prima squadra. Lo scorso anno il ruolo di esterno sinistro era del brembano Matteo Ruggeri, un anno più vecchio di Bernasconi: la sua cessione all’Atletico Madrid ha aperto le porte della prima squadra a Bernasconi.

"Abbiamo fatto una scelta tra lui e Palestra, due ragazzi molto interessanti, solo che Bernasconi lo scorso anno ha giocato molto in C (nelle ultime due stagioni 67 presenze, 4 gol e 14 assist) e Palestra poco in A e non giocare molto nemmeno quest’anno per lui non sarebbe stato buono per la sua crescita, per cui abbiamo scelto di tenere Bernasconi", ha spiegato il tecnico Juric.

Bernasconi è il terzo ragazzo che sale dalla under 23 alla prima squadra. E ora il laterale cremasco attende il momento dell’esordio, in serie A e magari anche in Champions.

Fabrizio Carcano