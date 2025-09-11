Qui Atalanta. Torna Lookman: prova a “ricucire“ con la Dea e i tifosi

Dopo l’estate di fuoco, i mal di pancia e i silenzi, gli screzi “social“ e i mugugni dei tifosi, l’Atalanta e Ademiola Lookman stanno per mettersi tutto alle spalle, comprese le questioni dei procuratori. Perché adesso conta solo in campo, ancor di più il risultato. "Un paio di partite al top e saremo tutti contenti", si augurano i fan della Dea. Che aspettano di poter idealmente riabbracciare il calciatore di maggior valore. Lookman torna in squadra, e questo è il punto di partenza. Ora però deve riconquistare Bergamo. In Nazionale ha giocato per 165’ in 5 giorni: responso positivo dopo 3 mesi e mezzo di assenza dai campi di gioco in cui si è scontrato con la linea dura della società che ha preteso dal giocatore il rispetto del contratto in scadenza nel 2027. Ora Juric deve valutare le condizioni dell’attaccante (sarà a Zingonia solo domani) prima di schierarlo, ma non è esclusa la presenza dello stesso fra i convocati per la partita con il Lecce sebbene sia improbabile il suo impiego dal primo minuto, in considerazione anche della lunga trasferta intercontinentale che il giocatore si sobbarca in queste ore, di ritorno dal Sudafrica.

Dopo la sfida casalinga con i salentini, la Dea giocherà a Parigi in Champions contro il PSG (17 settembre), quindi a Torino due volte, prima contro i granata e poi ospite della Juventus. F.C.