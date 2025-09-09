QUI BERGAMO. De Ketelaere due assist col Belgio per riconquistare anche l’Atalanta

Per la prima volta in carriera Charles De Ketelaere ha giocato una partita intera con il Belgio. E dopo tanto tempo è tornato protagonista con i Diavoli Rossi con due assist nel facile 6-0 rifilato al Kazakistan. Per l’Atalanta è una doppia buona notizia: intanto CDK in due gare con la nazionale è rimasto in campo 120 minuti, ma soprattutto il giocatore è rientrato a Bergamo caricato a mille dopo la prova offerta contro il Kazakistan. Gara che potrebbe svoltare un 2025 finora opaco per il gioiello di Bruges, con appena tre gol (uno a gennaio nel 5-0 in Champions contro lo Sturm Graz, gli altri a maggio con la doppietta a Monza). Troppo poco per gli standard di un giocatore che lo scorso inverno a Natale viaggiava in doppia cifra sia nei gol che negli assist. De Ketelaere si è appannato da gennaio, calando di rendimento, e ha iniziato questa stagione con il freno a mano tirato, giocando con grinta ma senza precisione. In questa prima fase l’Atalanta, senza Ederson per tutto settembre, con Lookman ancora da inserire e Scamacca nuovamente acciaccato, ha bisogno di un CDK trascinatore come domenica sera col Belgio. Juric spera che la prestazione offerta in nazionale sia la miccia per far esplodere nuovamente il suo talento offensivo.

Domenica, contro il Lecce, Re Charles dovrebbe essere l’unica conferma in un tridente che dovrebbe vedere Krstovic centravanti e forse il ritorno di Lookman.

Fabrizio Carcano