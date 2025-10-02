Qui Bergamo. Pasalic, il jolly-Champions dell’Atalanta (8 gol). Fu il primo vero affare di Luca Percassi

L’eroe delle notti europee dell’Atalanta. L’uomo decisivo. Il nome di Mario Pasalic resterà inciso nella recente storia nerazzurra per i suoi gol pesanti in Champions, otto, che ne fanno il miglior realizzatore atalantino nella massima competizione. In più, altri due centri in Europa League. Sua la rete, sei anni fa, che valse il primo storico punto in Champions al Meazza di Milano, nell’1-1 contro il City. Suo il gol illusorio nello spareggio dell’agosto 2020 a Lisbona, nei quarti di finale, contro il Paris Saint Germain di Mbappé che la ribaltò sul 2-1 nei minuti di recupero.

Sua la rete del 3-0 nella notte magica di Liverpool nell’aprile 2024. E martedì sera contro il Bruges è stato ancora lui, SuperMario, nato a Magonza in Germania ma cresciuto a Spalato, a risolverla, prima procurandosi il rigore del pareggio e poi segnando a tre minuti dalla fine il gol vittoria. Eroe, ma non solo: Pasalic è un jolly dalle certezze statistiche. In sette anni e mezzo all’Atalanta ha segnato 61 gol in 305 partite, esattamente uno ogni cinque gare, con una perfetta media in Champions di 10 gol in 50 partite.

È il calciatore croato più prolifico del nostro campionato con 53 gol (i primi 5 con il Milan nel 2016-17) davanti a una concorrenza impressionante con mostri sacri del calibro di Mandzukic, Boksic, Perisic… Ed è il centrocampista straniero più prolifico della nostra serie A. Ma quello che non raccontano i numeri sono la sua duttilità tattica, avendo giocando negli anni di Gasperini e ora con Juric da mediano, interno, trequartista, seconda punta e persino ‘falso nueve’, e la sua abilità ad allungare la squadra, a verticalizzare, ad aprire spazi per le punte. Arrivato a Bergamo a 23 anni, nel luglio 2018, dopo non aver mai indossato la maglia del Chelsea che lo aveva ingaggiato 18enne ma lo ha sballottato in prestito tra Spagna (Elche), Francia (Monaco), Italia (Milan) e Russia (Spartak Mosca), fino al colpaccio estivo piazzato da Luca Percassi, forse il suo primo vero colpo autonomo, sfruttando i suoi ottimi rapporti con il club londinese: prestito biennale ad appena un milione e riscatto fissato a 15 milioni. Affarone incredibile, forse l’affare che ha poi cambiato la filosofia di mercato della Dea. E non è un caso che quell’estate, quella dell’arrivo di Pasalic e dell’altro veterano Djimsiti (preso sempre da Luca Percassi a parametro zero dallo Zurigo) sia stata il prologo alla corsa verso le successive cinque qualificazioni alla Champions nei sette anni successivi. In estate l’Atalanta ha prolungato il contratto del jolly spalatino fino al 2027 con opzione per il 2028, con l’intenzione di fare di SuperMario l’erede di De Roon come bandiera, un altro uomo franchigia.

Fabrizio Carcano