Atalanta: a rischio il recupero con il Lecce. I salentini non vogliono partire per Bergamo

Bergamo, 25 aprile 2025 – È a rischio il recupero di domenica sera tra Atalanta e Lecce. Nelle ultime ore la società salentina, in contatto con la Lega Serie A – con cui ci sarebbe forte tensione dopo la decisione di collocare il recupero domenica sera – avrebbe manifestato l’intenzione di non far partire la squadra domani pomeriggio per Bergamo (il volo comunque è già stato fissato in giornata).

La decisione dei pugliesi starebbe maturando per la contrarietà dei giocatori a scendere in campo a così breve distanza dall’improvvisa scomparsa del 47enne masso fisioterapista Graziano Fiorita, rinvenuto senza vita giovedì mattina nel ritiro bresciano di Coccaglio.

Anche la tifoseria salentina nel pomeriggio ha preso posizione con un enorme striscione appeso ai cancelli dello Stadio Via del Mare di Lecce con la scritta: ‘Non scendere in campo l'unica cosa da fare. Lega infame, Lecce ti schifa’.

Domani mattina la squadra di Giampaolo effettuerà comunque una breve seduta di rifinitura, per riprendere un po’ di ritmo dopo due giorni di stop. Il Lecce, in caso di rinuncia, rischierebbe una sanzione pesantissima, perché 53, comma b delle Norme organizzative interne federali prevede che “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato subisce la perdita della gara nonché la penalizzazione di un punto in classifica”. Pertanto in caso di rinuncia il Lecce potrebbe ritrovarsi a 25 punti in classifica, con uno 0-3 a tavolino.

L’Atalanta ovviamente resta alla finestra, la squadra nerazzurra domani pomeriggio effettuerà la consueta seduta di rifinitura al centro sportivo di Zingonia, vivendo la giornata come una normale vigilia di campionato, preparandosi a giocare domenica sera.