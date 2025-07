Atalanta, Retegui nel mirino dall’Al Qadsiah: prima offerta da 50 milioni

Bergamo, 4 luglio 2025 – Offerta araba da 50 milioni per Mateo Retegui. Il capocannoniere dell’ultimo campionato, con 25 gol, è entrato nel mirino dell’Al Qadsiah. La società calcistica saudita di Khobar nella notte avrebbe presentato una prima offerta da 50 milioni all’Atalanta.

Prima offerta, con la possibilità di salire e arrivare anche a 60 milioni pur di avere il bomber argentino naturalizzato italiano dal 2022. Peraltro Retegui è anche nel mirino del Milan e di altri club europei. L’Atalanta per ora non intende cedere il suo cannoniere, non a 50 milioni, consapevole che le offerte potrebbero salire fino a 60.

Josè Dos Santos Ederson nel mirino dall'Al-Hilal

Il club nerazzurro, che nel ruolo di prima punta ha anche Gianluca Scamacca - che sarà pronto già tra qualche settimana a rientrare in gruppo, probabilmente a fine luglio, dopo l’intervento al tendine di cinque mesi fa - monitora come possibile sostituto offensivo il 25enne Lorenzo Lucca, 20 gol nell’ultimo biennio all’Udinese, altro attaccante della nazionale, cercato anche dal Napoli.

Potrebbe essere un’idea alternativa a Retegui, ma costa intorno ai 30 milioni. Sirene arabe anche per Josè Ederson, l’altro gioiello nerazzurro fortemente cercato dall’Al-Hilal, sulla cui panchina siede Simone Inzaghi, club che su indicazione del tecnico piacentino vorrebbe portare nella Saudi Pro League alcuni dei migliori giocatori del nostro campionato o transitati nella nostra serie A.

Su Ederson c’è anche il forte interesse dell’Inter, che a Bergamo, come contropartita tecnica, in un pacchetto da 60 milioni complessivi, potrebbe inserire il 23enne centrocampista albanese Krjstian Asllani.

L’Atalanta in questi anni ha già trattato con i club arabi, cedendo all’Al-Alhi il difensore turco Merih Demiral per 18 milioni. Dal Qatar invece potrebbe arrivare un’offerta importante per Berat Djimsiti, cercato dall’Al-Rayyan con la solita proposta di stipendio faraonico, per un contratto biennale o triennale, per chiudere la carriera nel calcio minore del Golfo.