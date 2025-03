Atalanta, Retegui firma un gol ogni 73’: il record di Inzaghi è a un passo

Bergamo, 11 marzo 2025 – Fattore Mateo Retegui, una certezza per l’Atalanta che semplicemente schierandolo parte di fatto già con un gol di vantaggio. Con la rete segnata su rigore domenica sera all’Allianz Stadium il bomber nerazzurro e azzurro è salito a quota 22 gol in sole 26 gare di campionato in appena 1606 minuti giocati.

Cifre alla mano l’argentino naturalizzato italiano (un nonno era genovese, una nonna agrigentina), nel 2021, firma un gol ogni 73 minuti. Ne ha segnati addirittura dieci da gennaio, curiosamente proprio dal match contro la Juventus al Gewiss.

Quando non ha segnato l’Atalanta non ha mai vinto nei tre pareggi interni contro Torino, Cagliari e Venezia. In stagione, considerando anche i 3 gol realizzati in Champions, è a quota 25, ma è in campionato che l’ex Tigre sta viaggiando con una media stratosferica.

A inizio marzo ha già eguagliato il record di 22 gol in campionato stabilito da Luis Muriel quattro anni fa, è a una sola rete dai 23 realizzati cinque anni fa da Duvan Zapata e soprattutto è a due gol dal record imbattuto dell’unico capocannoniere in A in maglia Atalanta: Filippo Inzaghi, 24 gol nella stagione 1996-97.

Ma a questo punto il record di SuperPippo non può essere più l’obiettivo del numero 32 nerazzurro: perché a dieci giornate dalla fine questa media realizzativa potrebbe portarlo a scavalcare la soglia dei 30 gol in un campionato, superata negli ultimi vent’anni solo da Luca Toni (2006), Gonzalo Higuain (2016) e Ciro Immobile (2020).