Rimonta da Dea, Juric c’è. Bruges ko: prima gioia firmata Samardzic-Pasalic

Il vento croato spinge le vele di un’Atalanta che inizia a volare anche in Champions, con la prima vittoria casalinga conquistata in rimonta per 2-1 contro il Bruges. Successo che, dopo lo stop prevedibile all’esordio a Parigi, mette in moto il cammino europeo della Dea che ora avrà un altro match casalingo da sfruttare contro lo Slavia Praga. Vittoria nerazzurra che parla il croato del tecnico Ivan Juric, acclamato dalla tifoseria a fine partita, che sta forgiando una sua Atalanta di carattere, cuore e testa, dura e precisa, e di Spalato come Juric è Mario Pasalic, l’uomo delle notti di Champions, eroe della serata con il rigore conquistato e la rete del 2-1. Ma a cambiare la partita sono stati i subentrati: il talentuoso fantasista Samardzic, tornato al gol dopo nove mesi, e il folletto ghanese Sulemana, con la sua velocità, togliendo la scena al rientrante Lookman, ancora imballato.

Primo tempo avaro di emozioni, con la Dea a spingere forte nella prima mezz’ora, con le salite del ritrovato Ederson, ma senza concretezza finale calciando fuori con Bernasconi e poi con lo stesso brasiliano. Il Bruges mantiene l’ordine nel suo bunker e dalla mezz’ora comincia a salire con le ripartenze, fino a trovare il gol al 38’: brutta palla persa da De Roon fuori area, recupero di Forbs e palla al greco Tzolis che la piazza nell’angolo. Ripresa con Zappacosta per l’infortunato Bellanova e con il Bruges subito velenoso con una saetta da fuori ancora di Tzolis su cui Carnesecchi è attento. Juric perde anche Kossounou per un problema muscolare ed è costretto ad abbassare dietro De Roon, inserendo Musah in mediana. La Dea comincia a salire, ma non trova la porta con un’incornata del 17enne Ahanor e con un diagonale di Zappacosta: al 58’ incursione da sinistra di Lookman e tiro secco ma il portiere belga respinge.

Juric inserisce la vivacità di Sulemana e la fantasia di Samardzic cambiando marcia all’attacco nerazzurro e proprio i due nuovi entrati propiziano il pareggio al 72’: il ghanese si invola in area, il portiere Jackers esce per togliergli il pallone ma sul rimpallo travolge l’accorrente Pasalic, rigore e dal dischetto Samardzic trasforma. L’azione successiva brivido nerazzurro: erroraccio dietro di Musah, il neo entrato Vermant scavalca Carnesecchi ma da posizione angolata a porta vuota calcia a lato. L’Atalanta ci crede e a tre minuti dalla fine passa: cross da sinistra di Samardzic, spizzata di Musah e Pasalic di testa non perdona, regalando i primi tre punti alla Dea.